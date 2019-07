Una mirada sobre la infancia

Queríamos escribir un artículo relatando la experiencia de la Caravana Frontera Sur y contar lo bonito de que más de 300 personas dediquen parte de su tiempo a compartir su compromiso y solidaridad con otro modelo de mundo que cuide y proteja los derechos humanos y sobre todo, a las personas que hay detrás de ese gran título. Y en cierta medida es lo que hacemos con esta reflexión compartida centrada en la problemática de la infancia en movimiento. Hemos recorrido durante días distintos territorios de lo que se conoce como Frontera Sur. Territorios que comparten, al menos, 4 elementos: la diversidad de su tierra, la gente y su cultura, la política de racismo institucional y las políticas de desprotección de la infancia. Quiero hacer mención a esas gentes valientes que deciden aún, con casi todo a la contra, dar un paso adelante y apostar porque la lucha por la gente continúe y por rescatar la humanidad que estamos perdiendo.

Pero no queremos detenernos en eso que es hermoso, sino en lo que ha hecho que volvamos con el corazón un poco más roto y también, con más ganas de luchar: Las políticas activas de abandono a las personas migrantes y particularmente desprotección a la infancia. Hemos visto de cerca cómo se les da la bienvenida, incluida a niñas y niños si no se detecta su edad, en barracones-calabozos como si haber salido buscando la vida, fuera un crimen: el de la supervivencia. Hemos visto como los niños y niñas duermen en el suelo, hemos visto marcas de las palizas que afirman, ser de la policía, personal de seguridad o de quienes trabajan en centros de menores... y nos han contado cómo le rapan la cabeza a todos, y a todas también, y cómo desean que alguien les hubiera preguntado al menos.

Nos han contado cómo, a los que aguantan en el centro, se les escolariza solo a veces, se les tramita el permiso de residencia para que les caduque cuando cumplan justo los 18 años. Y eso es una política activa de desderecho, de desmemoria y de poca cabeza también. ¿Qué ganamos regalándoles a los 18 años un pase a la calle y a la irregularidad administrativa? Imaginaos que en lugar de Mamadou o Fátima se llamasen Jokin o Ane. Imaginaos el sufrimiento y el miedo de estar en la infancia y pasar hambre, frío, dolor... y estar solo, con el único cariño y atención de tu tribu de niños también solos, abandonados, doloridos. Y es que no se nos puede olvidar que, como dice Save The Children, son niños antes que migrantes, y no hay excusas. Tienen derecho a ser atendidos por la salud pública, porque lo dicen nuestras leyes. Tienen derechos de una educación. Como a cualquier otro niño. No hay ninguna vuelta que darle. Tienen derecho a ser considerados lo que son: niños, niñas o adolescentes. Tienen derechos y la institución ceutí (o la vasca, o de cualquier otra CC AA), tiene el deber de proteger, de cuidar, de velar, sobre todas las cosas, por su bienestar. Y eso no se hace. Y no hay excusa. Las instituciones están premeditadamente abandonando a la infancia y pisoteando sus derechos, lanzándoles un mensaje claro: no os queremos. Sí que les queremos. Necesitamos ser capaces de darles la oportunidad de recuperar la capacidad de ser niños, de ser adolescentes y rebelarse, de construir el futuro que necesitan y al que tienen derecho. Es lo justo y decente.

Necesitamos, por dignidad democrática, saber que eso que se dice de que el interés superior de la infancia es un principio que permea a las instituciones públicas es algo más que un titular legal o una foto cuando se visitan las escuelas. Necesitamos ser conscientes de que el maltrato institucional nunca, bajo ninguna circunstancia, es legítimo. Que el racismo institucional es una grave vulneración de derechos humanos y sobre todo, que no es moral. Necesitamos tomar conciencia de que el mensaje que se lanza no es algo de Ceuta o de Melilla, es algo del conjunto del Estado y si lo investigas un poco, también lo encuentras a la puerta de tu casa. Proteger a la infancia no es una opción. Es un deber y es de todas, es moral.