Una mirada a la política

Estamos entrando en el período electoral. Recuerdo aquella afirmación del escritor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950) que decía: «la política es el paraíso de los charlatanes». Creo que no es así, o no debería serlo, aunque a veces lo puede parecer. La clave es procurar solucionar los problemas estructurales de la población para que esta pueda conseguir su desarrollo integral. Y el camino de una sociedad del bienestar para todos va por aquí. Últimamente estamos viendo las listas de cada grupo político. Me parece que son claves estos principios: 1. Sentir la política como vocación de servicio al bien común. 2. Dedicarse a la política para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 3. Ser inteligente y, sobre todo, honrado con los bienes públicos. 4. Respetar al adversario político y si alguien aporta algo positivo para la sociedad, aceptarlo con nobleza. 5. Admitir las críticas de los ciudadanos a quienes representas. 6. No solo pensar en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. 7. Si uno siente la tentación de la corrupción, rechazarla, porque el dinero surge de los impuestos y estos del sudor de los ciudadanos. 8. Si puedes vivir dignamente del ejercicio de una profesión, ejercerás la tarea política con más limpieza. 9. Ejercer el cargo público como una exigencia ética. 10. Servir al pueblo desde una gestión política íntegra y eficaz.