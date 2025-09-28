Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ministra a prueba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18

El Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza, ha respaldado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras su contestada gestión de la crisis ... de las pulseras antimaltrato, que le ha reportado ya la reprobación del Congreso impulsada por el PP con la anuencia de socios del Ejecutivo como Junts y ERC. La denuncia de los ataques, en ocasiones injustificados y desmedidos, que viene sufriendo el ministerio desde que lo creara José Luis Rodríguez Zapatero y la crítica a la regresión en los derechos de las mujeres a la que conducirían los pactos PP-Vox no pueden actuar como parapeto recurrente para eludir responsabilidades propias. En este caso, la de devolver a las amenazadas y a la ciudadanía que se solidariza con ellas una tranquilidad tasada y verificable sobre que el sistema de protección contra la violencia machista funciona con toda la eficacia posible; la eficacia que se ha resentido ante la constatación de las carencias y fallas en las pulseras, aunque ninguna mujer con ese dispositivo desde 2009 haya sido asesinada. Una sociedad igualitaria no puede conformarse con que no maten a sus conciudadanas. Redondo es hoy una ministra sometida a prueba, obligada a pasar examen de competencia y con el test pendiente de las leyes para abolir la prostitución, contra la trata y contra la violencia vicaria.

  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

