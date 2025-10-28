Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Empleos diversos, mejores empleos

Una sociedad más diversa es más rica, es más plural, es más segura, y genera más y mejores puestos de trabajo para todos

Mikel Torres

Vicelehendakari y consejero de Economía del Gobierno Vasco

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Mañana celebramos en el palacio Kursaal de Donostia/San Sebastián el VIII Congreso de Empleo de Euskadi, organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y ... Empleo del Gobierno Vasco, bajo el título 'Un empleo diverso en una sociedad próspera y cohesionada'.

