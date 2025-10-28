Empleos diversos, mejores empleos

Mañana celebramos en el palacio Kursaal de Donostia/San Sebastián el VIII Congreso de Empleo de Euskadi, organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y ... Empleo del Gobierno Vasco, bajo el título 'Un empleo diverso en una sociedad próspera y cohesionada'.

Durante muchos años, en las diferentes encuestas y estudios que se venían realizando por distintos organismos como el CIS o Eustat, entre otros, el empleo aparecía siempre como la principal preocupación de la ciudadanía. No sólo por el hecho de la dificultad de poder acceder a él o encontrarse en una situación de desempleo, sino también por las características del empleo ofertado: precariedad, parcialidad, dificultades para la conciliación, salarios inadecuados, desigualdades de género en algunos casos... Todo ello hacía del empleo un elemento de insatisfacción e incertidumbre en la sociedad. Con el paso de los años, esa percepción se ha ido atenuando y, gracias a la evolución del mercado de trabajo o la Reforma Laboral entre otros factores, el empleo ha sido sustituido por otras preocupaciones, fundamentalmente la vivienda, el Medio Ambiente o la situación de inestabilidad geopolítica entre otras. Aunque el empleo sigue siendo un factor fundamental en la sociedad, por los valores que atesora y que van más allá de proveer de los recursos económicos necesarios para poder subsistir con dignidad, suponiendo también un factor de realización personal y de integración social entre otros.

Pero no solo ha cambiado la percepción ciudadana respecto al empleo. La propia sociedad ha evolucionado considerablemente en los 25 años que llevamos de siglo XXI. La sociedad de 2025 no es la misma que la del año 2000. Es una sociedad mucho más plural, más diversa, más sensible a las desigualdades, una sociedad en la que la inmigración prácticamente ha duplicado su peso demográfico y adquirido con ello un mayor protagonismo que, a su vez, ha ayudado a enriquecer nuestra cultura y promover la diversidad. Y el empleo tiene que ser también un reflejo de las sociedades en las que se desarrolla. Una sociedad en las que las tres transiciones (medioambiental, demográfica y tecnológica) nos marcan la ruta a seguir en el futuro.

Y si la diversidad se ha extendido en la sociedad, es evidente que también lo debe hacer en las empresas y en las administraciones y, con ello, en el empleo. A más diversidad, más talento, más comodidad y seguridad de las y los trabajadores y, con ello también, más y mejor productividad. Un empleo diverso trae como consecuencia, como reza el lema del Congreso de Empleo, una sociedad más cohesionada y más próspera. Además, la diversidad no es unidimensional, es poliédrica y multidimensional, hay diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural, generacional... Todas ellas juntas o por separado construyen un universo que, bien gestionado, puede ser la clave del éxito. Hay estudios que aseguran que los equipos diversos toman decisiones más acertadas el 87% de las veces, porque pueden abordar problemas y desafíos desde ángulos distintos, generando soluciones más creativas. Las empresas y las administraciones públicas deben abogar por su implantación no solo por razones éticas y de respuesta a los requerimientos de la sociedad, sino también por los beneficios tangibles que aportan. Vivimos un tiempo de mayor conciencia social, donde la ciudadanía y las personas empleadas esperan que las empresas apliquen estas prácticas en el desarrollo de su actividad, al igual que la Administración. Las que ignoren la diversidad e inclusión corren el riesgo de quedarse atrás en términos de innovación, talento y reputación.

Pero no todo están siendo buenas noticias en lo referido a la diversidad. También estamos siendo testigos, especialmente en los últimos meses, de un retroceso en el reconocimiento y promoción de la misma. Hay empresas o instituciones que han prohibido o limitado las prácticas de diversidad, porque a su vez hay un discurso e incluso políticas específicas que se están extendiendo en muchos países en contra de la diversidad. Por ello, el tema elegido para este VIII Congreso de Empleo no puede ser más oportuno: debemos reivindicar la diversidad, protegerla y promocionarla. Porque una sociedad más diversa es más rica, es más plural, es más segura, y genera más y mejores empleos para todas y todos.