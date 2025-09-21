Donostia, bost izar
Mikel Lasarte
Gros (Donostia)
Igandea, 21 iraila 2025, 06:36
Heldu da iraila, igaro dira Kontxako Estropadak eta alfonbra gorriak estali du Kursaal parea. Izarrez josi da beste urtebetez Donostia, lepo bete dira hotelak pelikuletako langileekin eta hauen berri ematera etorri diren kazetariekin. Dena da glamourra, Angelina Jolie ere batu da hain festa garrantzitsura. Baina dena ez da urre. Kexatu dira zenbait hotelburu ohe nahikorik ez dela hirian, lekua falta omen dela, eta Rebordinos jaunak ere aipatu izan du elkarrizketaren batean. Hiriak inguruko herriekin zituen mugak ia jan ditu eta eraikin berriak egiteko prozesuek oztopoak pairatu behar. Hau kalapita! Ahots horiek lortu dute oihartzuna, altxa dute hautsa, ez hainbeste bestelako kritikak plazaratu dituztenekin. Hor dira Nakar taldea, San Roke auzoari kantatzen dion Marte Lasarte edota Merina Gris 'Hiru Damatxo'. «Herri honek ez du hirian tokirik». Harrera aldarrikatzen denean, ez gara soilik turistei eta makroekitaldiei buruz ari. Ala bai?
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.