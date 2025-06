Los pensionistas no robamos el futuro

Me he animado a escribir este artículo porque ahora soy pensionista y estoy un poco hasta el gorro de que continuamente informes oficiales y extraoficiales, ... apoyados por un coro de replicantes opinadores que les hacen eco, insistentemente comunican que el montante del importe de las pensiones públicas ha batido nuevamente un récord y que el asunto es insostenible. Y con este perturbador enfoque logran dar carnaza al enfrentamiento intergeneracional, ya que insinúan, sin miramientos, que como estamos en una especie de juego de suma cero, lo que nos llevamos los mayores se lo quitamos a los jóvenes.

Las pensiones contributivas se devengan en función de los años cotizados y del importe de la cotización; es decir, se cobra aquello a lo que se tiene derecho. Y son financiadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas. Por otra parte, las pensiones no contributivas son para situaciones especiales, se sustentan en la solidaridad del Estado de bienestar y se financian a través de los impuestos.

El sistema que tenemos es de reparto: lo que uno cotiza no se le guarda en una cuenta y cuando termina su vida laboral se le abona, sino que contribuye a pagar las pensiones de ese momento y cuando uno es pensionista son los trabajadores en activo y las empresas las que cotizan al sistema. Existen otras posibilidades, como la llamada mochila austríaca, en la que uno recupera lo que ha invertido, como ocurre con las EPSV vascas o los planes privados de pensiones; si bien es cierto que lo que uno recupera es en aquello en lo que se hayan convertido las aportaciones que haya realizado (incluyendo rentabilidades y comisiones).

Las pensiones son un derecho generado, no un regalo ni un privilegio; son fruto de un pacto intergeneracional basado en la justicia. Los pensionistas, tras cotizar durante décadas, pagamos impuestos; exactamente tenemos la misma retención fiscal que si fueran rentas del trabajo. Contribuimos al consumo, al desarrollo de la economía y a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. La mayoría ayudamos a los hijos (en su formación, en su desarrollo vital, en sus hipotecas...) y al cuidado de nuestros nietos. Además, participamos en causas solidarias y en labores de voluntariado a través de asociaciones y organizaciones de todo tipo.

Tuvimos también en nuestros inicios empleos precarios, no somos responsables de los sueldos de miseria que en muchos casos tienen los jóvenes actuales. Sufrido tipos de interés de dos dígitos en hipotecas, y tampoco somos responsables de que el acceso a una vivienda digna sea un simple desiderátum constitucional.

Los informes mencionados sobre las pensiones, que da la impresión de que responden a intereses espurios, y su replicación en opiniones sesgadas son recurrentes y la verdad es que aportan muy poca luz. Si cada vez somos más pensionistas por la evolución de la pirámide poblacional, es lógico que el montante de las pensiones sea mayor. Si los que se jubilan ahora devengan mayor pensión porque han contribuido en mayor cuantía o durante más tiempo es lógico que el importe suba. Parece que a algunos les encanta meter miedo a la juventud apelando a que el Estado, cuando a ellos les toque, no podrá afrontarlo. Cuando lo que hay que conseguir es un modelo laboral y fiscal adaptado a una sociedad longeva.

Por otra parte, se ven pocos informes –y, por tanto, pocos replicantes opinadores– sobre las diferencias de renta cada vez mayores entre los trabajadores. Pocos estudios sobre la razón de por qué el abanico salarial (incluyendo todo tipo de prebendas) dentro de cada empresa entre los mayores y menores sueldos alcanza, en muchos casos, diferencias abismales. Eso sí que mina los cimientos de una sociedad decente y democrática porque ensancha los extremos, minora la clase media y hace brotar el desencanto y los populismos. Tampoco son tan recurrentes los informes sobre la evasión fiscal, el empleo precario o el desempleo juvenil, auténticas lacras económicas y morales de un Estado moderno.

Sugiero a los autores de los informes mencionados, y a sus seguidores opinadores, que cuando les toque, dado que seguramente dispondrán de fuentes alternativas de financiación, pueden renunciar a la pensión, que es un derecho pero no una obligación, y así, contribuyendo a no despilfarrar recursos públicos –siguiendo su fino argumentario– podrán ser coherentes con sus opiniones. Los que no podemos renunciar a las pensiones se lo agradeceremos en el alma. Los jóvenes y los mayores estamos en el mismo barco y apelamos a un futuro, unos con más tiempo que otros, de ilusión y de esperanza. No dejemos que nos enfrenten los que en el fondo pretenden recortar derechos sociales.