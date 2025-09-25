Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

FOTOLIA

Equiparar pensiones mínimas y salario mínimo

Mikel de la Fuente y Arturo Val

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno Vasco ha emitido un informe desfavorable a que el Parlamento de Vitoria admita a trámite y debate la iniciativa legislativa popular para complementar ... las pensiones mínimas de la Seguridad Social. Este rechazo contradice su discurso de fomentar la democracia participativa y la justicia social. Supone un atropello a la Constitución, al Estatuto de Gernika y a las leyes que llaman a «una mayor participación ciudadana en la función legislativa que corresponde al Parlamento». Implica desprecio a una iniciativa legislativa que ha recabado el mayor número de apoyos de todas las presentadas, no solo por las más de 145.000 firmas sino por el aval de organizaciones sociales y feministas representativas, y por el compromiso público de personas muy destacadas de la vida cultural, académica, deportiva o asociativa, entre ellas el de los máximos representantes de los ocho sindicatos vascos.

