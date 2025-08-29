Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El Reloj del Juicio Final

El 'tabú nuclear' presupone que nadie utilizará estas armas, por ser moralmente inaceptable y porque la civilización no sobreviviría. ¿Para qué tenerlas?

Mikel Álvarez Yeregi

Médico

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

En la asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en mayo, 86 países votaron a favor de que se vuelvan a considerar las ... armas nucleares como una cuestión de salud. La votación fue el resultado de más de un año de trabajo tras la propuesta presentada por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985. La iniciativa contó con el patrocinio de una docena de naciones, incluidos países del Pacífico Occidental, África y exestados soviéticos profundamente afectados por las pruebas nucleares en los años 50 y 60. Los votos en contra fueron catorce, liderados por Rusia y Corea del Norte y con el voto vergonzoso de Alemania, Francia y Reino Unido. 28 países se abstuvieron, entre ellos España. Casi todos los miembros de la OTAN votaron en contra o se abstuvieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  10. 10

    «Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Reloj del Juicio Final

El Reloj del Juicio Final