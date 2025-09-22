Contaminación acústica
Miguel Ortega Allanegui
San Sebastián
Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:43
Con cierta frecuencia somos víctimas pasivas de quienes van por la vida sin ruborizarse por invadir la intimidad acústica, visual u olfativa de cuantos le rodean. Aquellos que nos ahúman con su tabaco, nos atufan con un perfume agresivo o nos pintarrajean escaparates y fachadas con pinceladas de auténtico mal gusto. Por no hablar de quienes no retiran las cositas que dejan sus mascotas. Pero, también están los verdugos del ruido. Y de esos quiero hablar. De los que te obligan a escucharlos pasivamente. Esos que circulan con la música a todo volumen en un vehículo con las ventanillas bien abiertas. Y que a menudo gustan de añadir un brusco acelerón al salir del semáforo. También están los que van a la playa con un voluminoso radiocasete (o como quiera que se llame ahora). Los que conversan hasta las tantas y ríen a carcajadas explosivas en la terraza. Y los que llegan con una copa de más de madrugada celebrando el triunfo del equipo o la fiesta de un colega. Recordemos que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Que no se puede ir a empujones contra los cinco sentidos. Y que en la Declaración de los Derechos Universales, que yo sepa, no figura el derecho a hacer lo que nos dé la gana.
