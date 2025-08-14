Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Incendios, la piromanía como coartada

Abordar los fuegos exige superar la tentación de las explicaciones fáciles. Detrás del 97% de los provocados hay intereses económicos, negligencias o venganzas

Miguel Gutiérrez Fraile

Catedrático de Psiquiatría. Real Academia de Medicina del País Vasco

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Cuando un incendio forestal o urbano arrasa hectáreas de terreno y aparece en los titulares, no es raro escuchar que el responsable «sufre de piromanía». ... El término suena impactante y ofrece una explicación psicológica aparentemente contundente: una persona con un impulso irresistible de provocar fuego. Sin embargo, cuando se revisan los datos científicos y criminológicos, la historia es muy distinta. La piromanía, como trastorno mental, es extremadamente poco frecuente y, en la mayoría de los casos, el fuego no se origina por un impulso patológico, sino por causas mucho más terrenales y, en ocasiones, mucho menos 'inocentes'.

