Hablaba con un amigo el otro día sobre la necesidad de acostumbrarnos a ver también lo positivo y a comentarlo en nuestro entorno con un ... sensato optimismo. Como poeta, últimamente he escrito mucho acerca de naufragios, propios y ajenos. Al principio los pensaba como pérdidas y desbordes irreversibles, como definitivos colapsos interiores sin tierra firme a la vista, y enfrentado a la posibilidad de no ser rescatado. Poema tras poema, he ido descubriendo que el naufragio no tiene por qué destruirnos. Puede incluso ser liberador. Naufragar no tiene por qué ser el final. Puede ser ocasión de abandonarse y confiar que hay unas manos que nos puedan rescatar. Y ocasión para repensar el objetivo y ajustar el rumbo. A veces, hay que perderse para encontrarse. Entonces el naufragio se convierte en una especie de despojo voluntario, de consciente humildad radical, de encuentro con lo esencial de vivir. Y con la posibilidad de volver a navegar.

