Así de crecido, orgulloso y envalentonado está un Mazón que aconseja al presidente Sánchez que, «si tú no tienes lo que tienes que tener»... lo ... que continúa carece de importancia en esta genial frase de enorme calado filosófico y repleta de sabiduría ancestral. Y no se equivoquen, no. No se trata del secreto de la felicidad, ni de esos pequeños detalles que hacen que la vida realmente merezca la pena, no, no. Se refiere a lo que todo hombre –y por extensión la humanidad– necesita: esos nobles y gloriosos atributos, ese par de pelotas que, según el sabio, machirulo y testosterónico autor de la frase, deben ser tan gordas, tan imponentes, tan... tan descomunales que no hay más razón. Porque, claro, ¿quién necesita un corazón lleno de bondad o una mente brillante, si no tienes lo que tienes que tener? ¿De qué sirve ser una persona decente, empática, que asume responsabilidades, si no posees ese par..., esos dos inmensos baluartes de la virilidad, que parecen ser la medida exacta del valor de sus ideas en esta vida? ¡Ah! Qué importa si eres un genio en física cuántica o un poeta que conmueve a las masas... Si no tienes lo que tienes que tener, no eres nadie y todo lo demás no merece la pena. Esta filosofía tan sincera, de tan vital importancia no hace más que subrayar los valores que realmente rigen el pensamiento del Partido Popular: ¡Con un par!

