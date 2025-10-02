Comenta Compartir

Como considero la ONU el último bastión de la diplomacia internacional, un refugio donde los países pueden discutir, colaborar y evitar la guerra, siempre la ... apoyé con firmeza. Pero la realidad me ha llenado de amargura; en su formato actual, no funciona. Lo que se instituyó como promesa de paz y cooperación para evitar la barbarie se ha convertido en una herramienta impotente, secuestrada por los intereses de los países con derecho de veto, esos que ante todo tienen la última palabra y bloquean cualquier intento de reforma real. Han pasado casi 80 años desde su creación y el mundo ha cambiado drásticamente. Ya no es suficiente una estructura que favorezca el status quo de unos pocos. Los que realmente comprenden la necesidad de un cambio deben unirse y redactar una nueva Carta que corrija los abusos, presentarla ante la Asamblea General y, si por el veto de los de siempre no sale adelante, fundar una nueva organización internacional, libre de los obstáculos del veto y demás lastres, con un propósito claro: resolver los problemas globales de manera eficaz. Si la ONU no está dispuesta a renovarse, la alternativa será inevitable: un nuevo organismo ha de surgir. El futuro y la paz no pueden esperar.

