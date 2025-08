Llorar es humano

Comenta Compartir

Me formaron en la creencia de que los hombres no lloran. Crecí convencido de que el llanto debilitaba. Ahora, al ver a mi hija educar a mi nieta, me doy cuenta de lo necesario que es soltar esas lágrimas que no he dejado brotar en más de seis décadas. Mi hija, como mi nieta, no temen expresar sus emociones a través del llanto; me enseñan con sus actos que debo ser valiente y permitir que las emociones fluyan. Llorar, como el amor, es parte esencial de la vida. Nada de lo que avergonzarse; una manera de ser más auténticos. Cuando su hija llora, ella la acompaña y no la juzga. Sabe que ese llanto es su forma de liberar lo que siente. Y, a pesar de lo que opinen los machirulos, llorar es tan necesario como respirar, tiene efecto calmante y alivia el estrés. Se puede llorar como reacción a la tristeza o expresión de alegría. Yo racionalmente lo comprendo, pero no lo logro, aunque lo necesite. Lo cincelado en mi cerebro infantil me bloquea y si alguna vez lloro es un instante. No me desahogo. Ahora, gracias a mi hija y nieta trato de reconstruirme y asimilar que llorar no es signo de debilidad.