Inmoralidad

Comenta Compartir

La Ley en Valencia establece que «el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes los medios necesarios para el sostenimiento de una ... oficina de apoyo», durante 15 años con un sueldo no inferior a 75.000 euros anuales, incluyendo «dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor», además de «un local adecuado para la instalación de una oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil», siempre que concluya la legislatura, bien porque se agote o bien porque se convoquen elecciones anticipadas. Sin embargo, si dimite antes de concluirla, solo tendrá derecho al sueldo de 75.000 euros por el mismo tiempo que haya sido presidente. Y, como Feijóo sabe que Mazón tiene bajo el pulgar el botón del adelanto electoral, que dejaría al PP herido de muerte, no le enseña la puerta. Y Mazón se aferra al cargo. Vista la enorme presión social, y política a la que están sometidos, resulta obvio que esta es la razón de Mazón para no dimitir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión