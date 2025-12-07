Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Esperpento

Miguel Fernández-Palacios

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:28

Comenta

Quienes se manifiestan proclamando que España es una dictadura y que su Gobierno es ilegítimo, la que pregona que la inexistente «ETA trama un asalto al País Vasco y Navarra», o quien sostiene que el Estado es un pozo irrecuperable de corrupción, solo exhiben ignorancia y mala fe. PP y Vox se han instalado en una estrategia de exageración permanente que degrada y envilece el debate público. La escena oscila entre la patética ridiculez y el sonrojo ajeno, porque los organismos internacionales de prestigio sitúan a España entre las democracias plenas, con sólidas garantías institucionales y con una economía pujante, pero estas formaciones se dedican a deformar cualquier dato para alimentar un clima de colapso. Vox vomita consignas apocalípticas sin el menor sustento, y el PP, lejos de ser un partido de Estado, se las come para amplificar ese ruido. A estos patriotas no les interesa la verdad ni el prestigio del país, sino agitar y polarizar para arrastrar a una parte de la ciudadanía a un peligroso relato de agravio constante. Obsesionados con recuperar el poder, reducen la política a un teatro de hiperventilación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  4. 4 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  5. 5

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  9. 9

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  10. 10 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esperpento