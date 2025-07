Comenta Compartir

Junio ha sido el mes más caluroso jamás registrado y las evidencias científicas apuntan a que lo peor está aún por llegar. Los veranos en ... España, además de ser más calurosos, se prolongan cinco semanas más que en los años 80, y así las muertes provocadas por olas de calor se multiplican. Además de darnos recomendaciones básicas para protegernos, ¿haremos algo para evitar este futuro devastador o ya es tarde? ¿Es que las élites y sus voceros no tienen hijos, sobrinos, nietos? ¿No se conmueven ante el sufrimiento de una infancia que encarará un planeta recalentado, con guerras, sequías, revueltas, hambrunas, recursos agotados e incapaz de sostener cosechas fértiles? Entretanto, Feijóo acusa al Gobierno de «dogmatismo ambiental». Solo un necio niega sin estar informado. Si seguimos postergando las decisiones difíciles que podrían protegernos, estaremos cultivando un mañana de ruina. Es hora de actuar con la urgencia que exige la emergencia climática. Los negacionistas del clima no solo son cerriles: son cómplices de la devastación. La tibieza política frente a la catástrofe ecológica no es neutralidad, es criminalidad por omisión. Quien frena la acción climática, delinque.

