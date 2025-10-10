Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El 150 aniversario de don Antonio Machado

En tiempos convulsos de guerra y desigualdad están vigentes el pensamiento y la resistencia del poeta sevillano

Miguel Ángel García Herrera y Juan Luis Ibarra Robles

Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UPV/ EHU y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nacido el 26 de julio de 1875, recordamos en este año de guerras e incendios el 150 aniversario del poeta sevillano. Ese hombre entrañable del ... que un patio de Sevilla y un huerto con limonero contenían inconmensurablemente los recuerdos de su infancia. Ese hombre que integra, junto a Miguel Hernández y Federico García Lorca, un trío desgraciado. Cada uno de ellos, a su manera, sufrió los embates de la persecución política en la forma de la enfermedad carcelaria, del fusilamiento o de la afección en el destierro. Una dramática pérdida cultural perpetrada por el franquismo en el tiempo transcurrido desde agosto de 1936 a marzo de 1942.

