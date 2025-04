No tengas miedo

Comenta Compartir

Alguien negativo, pesimista, malo está tratando de meterte miedo. Ninguna palabra de ayuda, de esperanza, de alegría, de amor. Sé valiente. No te va a pasar nada. Tengo la respuesta a los amenazantes que se esconden. ¿Qué es lo más que te puede pasar? La muerte. Le doy la bienvenida a la muerte. Todos tenemos que morir. Cuando me muera diré: 'Mira, una cosa menos que tengo que hacer'. Pero mientras tenga vida voy a vivir disfrutando de todos los instantes y sin miedos, como hacen los niños, que ríen 300 veces al día y que no hacen caso de esas palabras llenas de miedo. No al miedo. Lo opuesto del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. El miedo es un bluf que se apoya en el futuro. Solo una amenaza. Es humo. Agita tus brazos. Agarra un palo y golpéalo fuerte. Mándalo a otra galaxia. Pronto verás que ya pasó todo. Fue una pesadilla. No hay nadie que sea más que tú, ni los que tratan de meterte miedo ni políticos ni rey ni papa. Por encima de ti, solo Dios. Ánimo.