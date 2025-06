No faltan trabajadores

Comenta Compartir

Hace ya un tiempo que vengo escuchando el soniquete «no encuentro personal», sobre todo en el sector de la restauración. Soy una vasca que siendo ... una cría emprendí mi camino hacia Ibiza, donde he trabajado veinte años en diferentes sectores –hostelería como camarera y encargada de restaurante, recepcionista de clínica veterinaria y aparthoteles...–. Debido al gravísimo problema de vivienda que tenemos en la isla no me queda más remedio que abandonarla, muy a mi pesar, y comenzar una nueva vida. Y qué mejor que en mi lugar de origen. Aquí comienza la aventura. Anuncio de trabajo que veo, anuncio al que envío el currículum –camarera, dependienta, recepcionista, limpiadora, ayudante de cocina...–. Tengo mucha experiencia, referencias, idiomas (euskera, inglés, francés, italiano). Me postulo para un puesto para el que estoy cualificada, me descartan y continúan buscando. ¿Están dejando pasar a candidatos, buenos profesionales, quizá, por discriminación, llamémoslo edadismo? Pues fallan y mucho, porque los de 45, 50 años o más somos tan o más válidos que algunos jóvenes. Situación desesperante para unos y para otros; para los trabajadores porque no encontramos un empleo y para los empleadores que no encuentran trabajadores.

