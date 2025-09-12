Más apoyo al Sanse

Comenta Compartir

Soy aficionada a la Real y al Sanse desde niña, cuando mis padres iban al campo de Atotxa a ver los partidos de los dos ... equipos. El conjunto masculino del Sanse, o Real Sociedad B, ha subido a Segunda División y eso es motivo de orgullo para todas las personas realzales. Yo no voy al campo por mi avanzada edad, pero veo imágenes y leo con mucho interés todo lo relacionado con la Real y el Sanse. Quiero decir que siento una gran tristeza por la poca gente que acude a los partidos del Sanse que se celebran en Anoeta. No se llega ni a la sexta parte del aforo. Son el futuro de la Real, pero también el presente de un equipo muy joven que juega estupendamente bien al fútbol. Por eso quiero hacer un llamamiento a la afición para que acuda a los partidos del Sanse, como le he llamado yo siempre. Que sus jugadores sientan el apoyo y el aliento de sus seguidores guipuzcoanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión