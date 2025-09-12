Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Más apoyo al Sanse

Merche Iturbe Artola

Donostia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:36

Soy aficionada a la Real y al Sanse desde niña, cuando mis padres iban al campo de Atotxa a ver los partidos de los dos ... equipos. El conjunto masculino del Sanse, o Real Sociedad B, ha subido a Segunda División y eso es motivo de orgullo para todas las personas realzales. Yo no voy al campo por mi avanzada edad, pero veo imágenes y leo con mucho interés todo lo relacionado con la Real y el Sanse. Quiero decir que siento una gran tristeza por la poca gente que acude a los partidos del Sanse que se celebran en Anoeta. No se llega ni a la sexta parte del aforo. Son el futuro de la Real, pero también el presente de un equipo muy joven que juega estupendamente bien al fútbol. Por eso quiero hacer un llamamiento a la afición para que acuda a los partidos del Sanse, como le he llamado yo siempre. Que sus jugadores sientan el apoyo y el aliento de sus seguidores guipuzcoanos.

