En memoria de Mario Onaindia Contribuyó a que un sector importante de aquella juventud que nos habíamos posicionado contra Franco transitáramos el necesario camino hasta la asunción del Estado de Derecho ALBERTO AGIRREZABAL/ XABIER GARMENDIA/ Patronos de la Fundacion Mario Onaindia Fundazioa Viernes, 31 agosto 2018, 06:24

Se cumplen hoy 15 años desde que nos dejó Mario. Un cáncer acabó con su vida, ya debilitada desde el infarto que había sufrido en 1998.

Su cuerpo estaba debilitado, pero su conciencia y espíritu no. Mario no dejó de expresar su opinión con la esperanza de convencer a sus interlocutores hasta el último momento.

Si algo caracterizaba a Mario era su natural optimismo y su inagotable inquietud intelectual, que le llevó, aparte de su contribución fundamental a la política vasca, a ser un experto reconocido en materias tales como el cine, la filología o la historia, además de autor de más de una veintena de libros de literatura y de reflexión política amén de traducciones, ensayos y cientos de artículos y colaboraciones, que le convirtieron casi en una excepción en un panorama como el vasco donde los políticos no destacan, precisamente, por la cantidad y calidad de sus escritos.

Su afán por el conocimiento y su valentía y determinación en todos los órdenes de la vida explican su disposición a evolucionar intelectualmente, lo que, unido a su innata capacidad de liderazgo, nos permite comprender el destacado papel que ejerció en la política vasca. Alberto Surio, al día siguiente de su muerte, recogía este sentir al escribir que Mario fue un símbolo de la lucha de la izquierda vasca antifranquista y una de las figuras más lúcidas y relevantes del mundo político e intelectual de la historia más reciente de Euskadi.

El propio Mario nos expone en sus obras autobiográficas: 'El precio de la libertad' y 'El aventurero cuerdo' su trayectoria, su militancia y su evolución, que tuvieron siempre como guía la conquista de la libertad, la unidad de la izquierda, acabar con ETA y la defensa de la democracia.

En su afán pedagógico en defensa de la tolerancia y de la democracia realmente existente nos dejó frases tan expresivas como «la Constitución es sagrada» o «no hay que confundir la firmeza con la intransigencia y la tolerancia con la debilidad» (Prólogo de Historia de KAS de Nacho Arregui) o «hay que respetar a las personas y combatir las ideas». (Su última conferencia al recibir el Premio José Luis López de Lacalle en mayo de 2003)

En una España como la de 1977 en la que haber luchado contra el franquismo no era sinónimo de demócrata, Mario fue de los primeros que entendió que la Democracia conseguida después de tantos años y sacrificios no era un regalo, sino algo mucho más preciado que había que defender con firmeza. Él contribuyó, de manera esencial, a que un sector importante de aquella juventud que nos habíamos posicionado contra Franco transitáramos el necesario camino hasta la asunción del Estado de Derecho como único marco en el que una sociedad se puede desarrollar, en libertad y respetando los derechos de la ciudadanía.

Mario solía decir que lo grave no es cometer errores, sino el no aprender de ellos y repetirlos, por eso su empeño en que desapareciera ETA. Lo consiguió, parcialmente, con la disolución de ETA pm, poco antes de las elecciones de octubre de 1982, que dieron una aplastante mayoría al PSOE.

Fue de los primeros que entendió y denunció que el objetivo de la ETA, que no quería disolverse, no era la consecución de la Alternativa KAS, en aquel momento, o incluso la independencia de Euskadi, sino la instauración de un sistema dictatorial totalitario. Fue rotundo afirmando que ETA no dejaría de utilizar la violencia contra cualquier gobierno democrático hasta conseguir se verdadero objetivo. Como así lo ha demostrado durante tantos años hasta que el Estado de Derecho ha sido capaz de derrotarla.

Si algo define a Mario Onaindia es su figura de disidente que no se doblega, a pesar de que la corriente mayoritaria, en este caso nacionalista, tratara de expulsarle del universo vasco. El amor a su tierra y al euskera le ayudaban a responder desde su fina ironía a las invectivas que periódicamente le lanzaba el nacionalismo tradicional diciendo con una sonrisa pícara: «Pero si he escrito en euskera más que todos los jeltzales juntos desde la Guerra Civil». Además, su concepto ciudadano de nación, totalmente opuesto al nacionalista vasco, le llevó a definir la patria como «ez jaiotzen garen herria, libre bizi nahi dugun herria baizik». Él se consideraba un disidente vasco, que entendía como una exigencia urgente la modernización del país, que impedía un nacionalismo anclado en sus mitos, ritos y folklore. Por eso apostó decididamente porque fuera la izquierda la encargada de imprimir a Euskadi ese afán modernizador y adaptarla a las exigencias de una sociedad del siglo XXI.

Fue constante en su actividad política la búsqueda de la unidad de la izquierda vasca; por ello propició fusiones la primera en 1978 entre EKIA (compuesta por antiguos militantes de HASI) y EIA; la segunda en 1981 entre el EPK y EIA para formar en 1982 Euskadiko Ezkerra y la tercera en 1993 entre EE y el PSE para formar el PSE-EE (PSOE).

Los firmantes nos sentidos orgullosos de haber contado con la amistad de Mario, de haber aprendido tantas cosas de él y de aportar nuestro grano de arena a perpetuar su memoria a través de nuestro compromiso con el partido que él ayudó a crear, el PSE-EE (PSOE), y con Mario Onaindia Fundazioa.