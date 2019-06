Memoria digna Domingo, 30 junio 2019, 07:52

En multitud de ocasiones, cuando se habla de la reacción de la sociedad vasca ante el terrorismo y la violencia, el reconocimiento que en ocasiones se hace de Gesto por la Paz es que «fueron los primeros», pero es que al ser esto una verdad objetiva, en realidad, no es ningún reconocimiento. Si al menos añadieran que también «fueron los últimos», quedarían reconocidos los casi 30 años de trabajo por la paz. Fue importantísimo que Gesto por la Paz arrancara en plena década de los 80, pero también fue muy importante todo el mensaje que elaboró, las formas que utilizó, la manera en la que fue transformando la sociedad poco a poco, la mirada que extendió a todas las víctimas, la defensa de los derechos humanos para todas las personas... Compartió con la sociedad mensajes éticos y prepartidistas que fueron elaborados con consenso desde la pluralidad de su organización. Todo un ejemplo, entonces y hoy en día. Desde Gogoan pensamos que es muy importante recuperar para la memoria aquel ejemplo, no sólo como un acto de recuerdo y reconocimiento, que también, sino como un elemento esencial en el relato de lo ocurrido porque hubo gente que en un entorno social muy violento ocupó un espacio en la calle para la paz. Y es fundamental que tengamos presente todo cuanto aportó esta organización pacifista y la manera en que lo hizo; no solo para el presente, sino también para el futuro. Es un paso importante en la construcción del relato y la deslegitimación de la violencia. En Gogoan queremos hacer un documental sobre Gesto. Si lo deseas, puedes ayudarnos a conseguirlo a través de la plataforma Goteo.org o contactando con nosotr@s en gogoan.memoria@gmail.com.

:: ISABEL URKIJO GOGOAN MEMORIAN