Mejor atención primaria

La atención que los médicos de familia ofrecen a sus pacientes está establecido en 10 minutos por cada cita. Ejercen de facultativos y de gestores administrativos. En la consulta hay que ser breve y que el médico te diagnostique. Los retrasos de atención se entienden habituales. Tengo adjudicado médico de familia por la tarde, con ventajas y desventajas. Servicio de rayos y especialidades que finalizan a las 3 de la tarde y, en caso de urgencia, derivación al Hospital de Zumarraga o si no cita para el día siguiente. El ambulatorio de Beasain es comarcal y atiende a unos 50.000 habitantes. ¿Por qué no ampliar horario hasta las 5 de la tarde de las especialidades que pasan consulta aquí, y de esa manera se reducirían las derivaciones al Hospital de Zumarraga? Así podríamos conciliar mejor todos. Es necesario dotar de más recursos en la Atención Primaria, para no saturar los hospitales como en de Zumarraga. Por una sanidad de calidad hay que escuchar a profesionales y a pacientes. Mi agradecimiento desde aquí a todo el personal.

:: MIREN GUEMBE BEASAIN