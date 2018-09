Mejor lo que no se es

Ni catedrático de metafísica, ni registrador de la propiedad. Pablo Casado lo ha dejado claro aunque ha sembrado la duda de si no lo es por falta de afinidad intelectual o porque no considera ambas disciplinas propias de un político de su altura. De hecho, se puede ser registrador de la propiedad y liderar un partido político. Incluso, hasta se puede ser presidente del Gobierno. De todos modos, en cuanto a las afirmaciones de Casado, el acuerdo parece unánime. No hay la más mínima duda. Ni catedrático de metafísica ni registrador de la propiedad.

A lo mejor, el líder del PP ha iniciado con semejantes afirmaciones una nueva forma de ver las cosas. Decir lo que no se es puede ser más productivo que afanarse en sacar pecho y lucir a los cuatro vientos el currículum. De esa forma, si todos los políticos se empeñaran en proclamar lo que no son, se acabaría la caza de brujas que a estas horas todo lo puede, como si no hubiera más problemas en este país de pícaros y panderetas estruendosas. Lugar este donde, atención, al albur de los últimos sucesos, proliferan los tontos que se mofan de los que han ido y van a la Universidad. Es uno de los efectos colaterales de esta pantomima macarthiana: desprestigiar una de las instituciones que, además de defectos, tiene muchas más virtudes. Es el templo incuestionable del pensamiento, del espíritu crítico. ¿Qué otras instituciones mueven las conciencias hasta hacer que la razón carbure a su máximo nivel? Ninguna otra. De ahí que, a estas horas, no se deba hacer caso a los tontos que, abundantes, siempre abren la boca cuando no deben. La Universidad en España no es un desastre ni un pozo inmundo de plagiadores. Es un referente imprescindible de presente y de futuro. De hecho, este país sería incomprensible en toda su gloria sin la institución universitaria. Indudable.

De vuelta al invento del señor Casado, reconozco su valía. Decir lo que no se es facilita mucho más la sinceridad, sobre todo, de aquellos que tienen miserias que ocultar o que, no hay que alarmarse, tuvieron alguna que otra ayudita , justo, justo, en el momento en el que más lo necesitaban. Así, si todos proclamaran lo que no son, el asunto no tendría mayor recorrido. Pedro Sánchez no es cardiólogo, Albert Rivera no es astronauta y seguramente Pablo Iglesias tampoco es registrador de la propiedad. Aunque bien mirado, convendría no abusar de esta novedosa estrategia porque ya se sabe, tontos los hay de todo tipo y condición.

Seguro que en estos momentos alguno anda por ahí a la búsqueda de la cátedra de metafísica de Pablo Casado. ¡País!