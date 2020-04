El 40 de mayo es la fecha más exacta y científica que se puede dar para el desconfinamiento. Con sayo o sin sayo. Mientras, se va prorrogando. A mí me da igual que no me dejen salir, lo que me preocupa es el desastre económico. Es lógico que el presidente del Gobierno no dé fechas concretas si lo único que hay en España son menos muertos di

Este contenido es exclusivo para suscriptores Accede a toda la información sin coste alguno durante 1 mes Me interesaMás información ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión