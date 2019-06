Llegaron con la oscuridad y secuestraron los matices. No sé si fue la incultura, la pereza o quizá una conspiración financiada por estos tiempos urgentes. En la cocina echo a faltar pizcas, briznas y pellizcos. Ya no se encuentran milímetros y escasean los gramos. Apenas quedan tonos de gris en la paleta de colores del artista y, aún menos, en el discurso del político. Todo suena tajante, absoluto, rotundo. Como si negociar, acordar o tolerar no requirieran de cierta sutileza.

El diccionario parece más delgado. Echo a faltar algunos adverbios de cantidad. Casi, algo, aproximadamente, poco o bastante han sido sustituidos por todo, nada, muy y demasiado. Superlativos, imperativos y exclamativos invaden las noticias, declaraciones y consignas.

Tampoco queda espacio en las conversaciones para ironías, insinuaciones o metáforas. Las sugerencias sucumbieron ante el poder de las órdenes. Advertencias y amenazas son ahora sinónimos. Haciendo limpieza tiramos al cubo de reciclaje los subjuntivos y las oraciones subordinadas.

En castellano hay más de sesenta nombres para distinguir las tonalidades de gris que caben entre el blanco y el negro. Signo de que la realidad es poliédrica, compleja, rica en detalles. Pero los ladrones de matices acechan, emboscados, a la vuelta de la esquina dispuestos a dividir, y a dividirnos, en dos bandos de anti y pro, de ON y OFF, de todos y nadas.

En un mundo sin matices, ¿cómo expreso mis sentimientos? ¿cómo doy forma a las dudas? ¿De qué herramientas dispongo para bajar a tierra mis sueños?