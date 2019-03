El 8 de marzo cotidiano y el lenguaje

Las fechas pasan y el problema queda. Entiendo que se van dando pasos en el tema de la igualdad y en el de la paridad de género, pero aún queda mucho por hacer. El avance no solo vendrá del cambio de leyes, que también, sino de la transformación de nuestras mentalidades. No es un tema de ser más que el hombre, sino de ir acelerando el camino de la igualdad. Voy viendo que en el mundo universitario, en carreras como Economía, Filología, Medicina, Periodismo, Farmacia, Magisterio, Enfermería, Derecho... la presencia femenina es superior al de los hombres. Me congratulo, y más por su afán de superación, y paso a paso llegan las mujeres a tener un rango superior en los liderazgos sociales. No me gustaría que las mujeres repitieran los errores que hemos cometido los hombres. Desde otro punto de vista creo que los hombres andamos muy lentos y ese 'machito interior' cuesta superarlo y abandonarlo. Todavía andamos muy despacio. Más diría, que todavía la clase varonil sigue defendiendo sus inmerecidos privilegios de macho. Recuerdo aquella viñeta de Mafalda que ponía ejemplos así: Zorro (héroe justiciero), zorra (puta), perro (mejor amigo del hombre), perra (puta), hombrezuelo (hombrecillo, pequeño), mujerzuela (puta), hombre público (personaje prominente), mujer pública (puta). Añadiría hasta un taco y perdonarme, «es cojonudo» (muy bueno, fenomenal), «es un coñazo» (aburrido, desastre)... Vaya lenguaje, ¿verdad?

:: JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA TOLOSA