El valor de lo que comemos

Martina Jiménez

Donostia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:07

Cada año, toneladas de alimentos terminan en la basura mientras millones de personas en el mundo se enfrentan al hambre. Este desperdicio no solo es ... inmoral, sino que también tiene un impacto devastador en el medioambiente, desde el uso innecesario de recursos hasta el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La solución empieza con pequeñas acciones cotidianas: planificar las compras, aprovechar los alimentos sobrantes y apoyar iniciativas locales de distribución. También es crucial fomentar políticas que incentiven prácticas sostenibles en la producción y distribución. Si adoptamos una alimentación más responsable, ayudamos al planeta y contribuimos a un futuro más justo para todos.

