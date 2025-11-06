Feijóo, justo un año
Martín Sagrera
San Sebastián
Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:33
Estando en la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha tardado justo un año, falto de nadie mejor, en relevar al principal responsable de los 229 muertos ... y decenas de miles de damnificados por la dana en Valencia. No es difícil concebir cómo actuaría este presidente por accidente del PP –al haber tenido que despedir pronto a un mal Pablo Casado tras el interminable Mariano Rajoy– si llegara a gobernar a todos los españoles.
