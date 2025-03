Comer con cuidado y con lupa

Comenta Compartir

Por su salud, le conviene comer alimentos que no estén caducados. Pero hay demasiados fabricantes que son muy poco escrupulosos con la fecha de caducidad ... de los productos ya que la presentan en cifras muy, muy pequeñas, que casi no se pueden leer, ¿para vender más? Resulta curioso que el Gobierno no les obligue a rectificar, y más con todas las personas que tienen problemas visuales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión