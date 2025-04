El Papa de los pobres y de la paz

No te olvides de los pobres». Este fue el consejo que Jorge Mario Bergoglio recibió el 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido pontífice, ... del cardenal brasileño Cláudio Hummes, compañero de Cónclave y amigo de él durante décadas. Dijo el Papa en sus primeras declaraciones públicas que, inmediatamente, le vino a su corazón la figura y el nombre de San Francisco de Asís, pobre entre los pobres y hermano de toda la creación.

El primer viaje de Francisco fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa para honrar la vida de las personas ahogadas a las puertas de Europa. Su primera Semana Santa la celebró en la cárcel romana de Marmo ese mismo año 2013. En su participación en el primero de los encuentros con los movimientos de justicia social, en 2014, dijo que «mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y a la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales». No solo sus gestos, sino también sus escritos. La encíclica 'Evangelii Gaudium', de 2013, en la que se anima a los cristianos a ser portadores de esperanza y de alegría en un mundo lleno de conflictos y en la que se denuncia ya una economía que genera desigualdad. 'Laudato Si', de dos años después, sobre el cuidado de la Casa Común en la que advierte de una única crisis social y ambiental provocada por la sobreexplotación de los bienes de la Tierra, el calentamiento global y el cambio climático que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables y las enfrenta con los intereses económicos contrarios al bien común. 'Fratelli Tutti', de 2020, en la que invita a promover el bien común por medio de la fraternidad, la amistad social, la inclusión y el diálogo, frente al paradigma de la violencia y la imposición para resolver los conflictos sociales.

Y cómo no, en sus viajes de pastor visitó todos los lugares de conflictos y guerras. Y sus ángelus y sus oraciones, que siempre tuvieron como centro escenarios bélicos como los de Siria, Sudán, Ucrania o Gaza, donde además ha tenido un papel destacado en las diferentes mediaciones para la resolución dialogada y justa de estos conflictos. Las personas y comunidades que formamos parte de la misión jesuita podemos decir que la preferencia apostólica de la Compañía de Jesús, 'Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia', ha sido fuertemente iluminada por el pontificado de Francisco. Por su mirada y sus gestos, por sus abrazos y oraciones, por sus frecuentes reuniones con los movimientos sociales, su denuncia continua de los conflictos armados, de las fronteras inhumanas levantadas contra la protección y la dignidad de quienes migran, por la denuncia permanente de la economía que mata, por la atención a la crisis social y medioambiental que descarta la vida de las personas y los ecosistemas haciéndolos cada vez más invivibles.

El Papa no se olvidó de los pobres y animó a la Iglesia a volver a los signos y los milagros de Jesús de Nazaret

Y está su llamada continua a la sinodalidad, que no es solo el derecho de todas y todos a la participación y el protagonismo en la Iglesia, sino y sobre todo el reconocimiento de la capacidad que todas las personas tienen de aportar algo valioso a la comunidad, por muy heridas o rotas que lleguen a estar.

El Papa fallecido no se olvidó de los pobres y animó a la Iglesia a volver a las bienaventuranzas, a la centralidad de los signos y los milagros de Jesús de Nazaret. Una invitación a la Iglesia católica a compartir las cuestiones sociales críticas de nuestro tiempo ensanchando la tierra del encuentro y de la fraternidad. Un gran Francisco, fiel seguidor de San Francisco de Asís, pobre entre los pobres y hermano de todo lo creado.