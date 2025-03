Imposible aparcar en Hospital Donostia

Comenta Compartir

A nuestro padre le da un infarto el jueves pasado e ingresa en la UCI en estado muy grave. Lleva unos días allí y ... le quedan otros tantos. Dejo una familia de tres niños pequeños en Zumaia, con todo organizado para poder llegar a la visita de la mañana y al parte médico que se nos ofrecen entre la una y las dos de la tarde, y volver lo antes posible para poder atender a mi familia. Llego con una hora y cuarto de antelación al hospital. Y ni así. Imposible aparcar. En los huecos enfrente de la residencia, en la bajada hacia Anoeta, en el parking con unas colas que llegan hasta la rotonda de la policlínica, vueltas y más vueltas por las villas de la zona en busca de un hueco. No me queda otra opción que aparcar encima de una acera, muerta por cierto. Meto tan bien el coche que no entorpece en absoluto una vía de doble sentido con muy poco tránsito. Solamente voy a faltar una hora... Salgo de la consulta con malas noticias y malos pronósticos, y para remate, me encuentro en el coche una aportación moral del Ayuntamiento de San Sebastián de 92 euros por aparcar encima de la acera. Tal y como está la situación por las obras del aparcamiento, ¿no se puede empatizar algo más con las familias de los enfermos y con los trabajadores del hospital y «humanizar» de esta manera las normas? Es muy triste, la verdad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión