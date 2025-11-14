Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hechos reales

A las memorias y los diarios se les atribuye un carácter confesional. Nada más lejos

Marta San Miguel

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Sucedió durante una cena en el Palacio del Elíseo. En abril de 2023, el presidente Emmanuel Macron invitó a Mario Vargas Llosa con motivo de ... su ingreso en la Academia Francesa; junto al Nobel peruano también estaban esa noche el rey Juan Carlos I y el escritor Javier Cercas. En ese encuentro, el monarca le echó en cara al narrador extremeño que en su libro 'Anatomía de un instante' diera a entender que tuvo algo que ver con el golpe de Estado del 23-F: «¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado en el complot?», le abroncó el rey, según él mismo contó al periódico 'Le Figaro' durante la promoción de su libro 'Reconciliación', que ya está a la venta en Francia. Pero según Cercas nada de eso sucedió esa noche. Sostiene que no recuerda «ni esa frase ni el reproche». ¿Hubo entonces ese ataque en la cena? ¿Hay que preguntarle a Macron o asumimos el juego?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  3. 3

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  4. 4 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  5. 5 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  6. 6 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  7. 7

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias Â«no comunicadasÂ» de ultras
  8. 8 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 El cirujano Julia%u0301n Bayo%u0301n explica el motivo de la transformación facial de Bradley Cooper: «Puede ser un arma de doble filo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hechos reales