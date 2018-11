No voy a decir que seamos almas gemelas pero algo tenemos en común Marta Ortega Pérez y yo. Si no me hago vegana es por chiripa, porque estoy siguiendo la receta de los médicos de Escocia, convencidos de que la medicina más eficaz es la naturaleza.

En la misma senda que la heredera de Inditex, que se ha casado en su finca convertida para la boda en un bosque atlántico, en un banquete nupcial con mesas confundidas entre los árboles, me he apuntado a lo que los japoneses llaman shinrin-yoku, que viene a significar «baños de bosque». Tratamiento pensado para el urbanita, hay que elegir un bosque con árboles centenarios, apagar el móvil, caminar sin rumbo y vaciar la mente para llenarla de verde. Lo he hecho casi todo, de pe a pa, este domingo en el parque de Aiete, pero creo que no se me ha vaciado bien la cabeza porque, dada la fecha de hoy, me ha dado por pensar en que por allí debía pasear también don Francisco Franco y se me ha puesto como un punto raro en la boca del estómago. De tanto caminar pisando hojas y abrazando árboles, que no lo dicen los japoneses pero yo cuando me pongo, me pongo súper intensa, he decidido apuntarme al taller «tu casa en orden», que se ha programado en Tabakalera. Te enseñan hábitos y trucos teóricos y prácticos para mantener tu casa bien organizada para siempre «y aprenderemos -dicen- el doblado vertical de prendas». Me interesa este tipo de doblado. También habrá «picoteo y sorpresas». Me da la impresión de que esta vez voy por buen camino.

Por cierto, chica, Marta, podías haber esperado a casarte el próximo fin de semana y aprovechar el 'black friday' para que te saliera todo más arregladillo.