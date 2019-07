Javier Maroto se ha hecho ya flamante senador por la Comunidad de Castilla-León al ser elegido por el Parlamento regional. Así podrá ser portavoz en la Cámara alta y Pablo Casado lo tendrá en su equipo directo de colaboradores. Que como no fue elegido diputado por Álava en abril se le había complicado la operación. Me decía un amigo mío que por lo menos se había podido empadronar en algun pueblito del Condado de Treviño, a pocos kilómetros de Vitoria, y que administrativamente pertenece a la provincia de Burgos, es decir a la Comunidad castellano-leonesa. El que fue alcalde de Vitoria hizo en su día bandera de la denuncia de los empadronamientos forzados en su ciudad a la hora de acceder a la Renta de Garantía de Ingreso. Su discurso generó en su momento una gran indignación pero él se justificaba diciendo que había que ser respetuoso con la legalidad. Se trataba de cortar el posible fraude para cobrar las ayudas sociales. Y ahora resulta que Maroto tiene que recurrir a esta triquiñuela, que queda estéticamente fatal. De verdad es muy poco edificante que el PP utilice estos mecanismos. Hay que tener mucha jeta sinceramente para ir por la vida con aquello de «consejos tengo que para mí no tengo».