No me han robado la ilusión

Me levanto todos los días a las 4.50 de la mañana y emprendo mi recorrido rumbo al Topo para llegar a mi pequeña tienda. ... Emigrar no ha sido fácil, legalizar mi situación, adaptarme a la nueva cultura que me acoge, fijar metas, luchar por conseguir estabilidad sin más respaldo que mi propia fuerza de voluntad, ha sido un camino solitario. No tengo herencias ni redes de apoyo. Lo que tengo, lo he construido con esfuerzo, dedicación y una profunda pasión. Ayer, sin embargo, el día empezó distinto. Descubrí que alguien se llevó las flores que había puesto en mi terraza. Mi primera reacción fue el enojo, pero luego, la pregunta inevitable me asaltó: ¿Qué lleva a alguien a robar unas flores? Mientras lo pensaba, entendí que este pequeño acto era un reflejo de la vida misma. Hay días en los que floreces, y otros en los que te arrancan lo que con tanto esmero sembraste. Concluí que no es importante perder unas plantas, más bien sería grave perder la ilusión, la esperanza, el deseo de seguir sembrando. Tal vez alguien lea esta carta y entienda que detrás de cada tienda abierta tan temprano, detrás de cada flor en una terraza, hay una historia de lucha, de adaptación y de resiliencia.

