El consenso lingüístico vasco

Markel Olano

Parlamentario y secretario de Euskera del EBB

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

En un artículo publicado en este medio, el secretario general de CC OO Euskadi, Santi Martínez, criticaba la iniciativa parlamentaria de EAJ-PNV para blindar ... las OPE vascas ante las reiteradas sentencias judiciales que las anulaban por su modo de establecer los perfiles lingüísticos. Se trata de un artículo especialmente desafortunado. Más allá del uso de expresiones como «excluyente», «muros», «segregador», «privilegio», «privatizar», «atrasista», lo que me resulta especialmente hiriente es esta frase: «Por más dianas lingüísticas que nos señalen...». ¡Con lo que este tipo de expresiones denotan en nuestro país! En todo caso, entrando a los contenidos, nos encontramos con una trampa gigantesca que pretende hacer creer a la ciudadanía vasca que es EAJ-PNV el que pretende romper los consensos lingüísticos que se han ido construyendo en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Pero, ¿cuáles son esos consensos? Santi Martínez no habla de ellos, pero son muy fáciles de recordar. El consenso principal se produjo en 1982 en el Parlamento vasco con la aprobación de la 'Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera'. Cabe recordar que a dicho consenso no se sumaron ni Alianza Popular ni Herri Batasuna.

