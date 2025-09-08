Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

¿Deporte vs. religión?

Marisabel Albizu

Directora de la Fundación Social Ignacio Ellacuría

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Antes de que el fuego arrasara también nuestra atención, y en medio del genocidio israelí y la impasividad internacional, un portavoz municipal del Ayuntamiento de ... Jumilla advertía de la necesidad de regular las actividades del polideportivo municipal porque la actividad deportiva en el municipio es «excesivamente grande». Y por eso, la Corporación municipal ha decidido que las actividades que se van a organizar en el polideportivo serán, en adelante, exclusivamente deportivas. Solemos recriminarnos por los excesos que cometemos. También en materia deportiva. Pero parece que a los partidos políticos del Consistorio murciano no les ha movido para tomar esta decisión la preocupación que les ha causado la salud de los ciudadanos. Ni el impacto que pueda tener en la 'salud social'. Pareciera, en realidad, que han tomado la decisión, de espaldas a la construcción del bien común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  7. 7

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  8. 8

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  9. 9

    La batalla del relato sacude el verano de una Euskadi sin ETA
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Deporte vs. religión?

¿Deporte vs. religión?