Vivir para ser visto
Mario Prats
San Sebastián
Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:28
Las redes sociales empezaron siendo una herramienta para conectar, para compartir y para expresarse, pero en algún momento se convirtieron en un método de exhibición. Hoy en día, no se disfruta una experiencia hasta que no se saca una fotografía; no se disfruta un atardecer hasta que no se sube a las historias. Incluso el dolor necesita recibir 'me gustas' para sentirse válido. Hemos confundido la vida con la aceptación. Nos pasamos horas comparándonos con los demás. Nadie muestra sus inseguridades, su tristeza o sus miedos; solo su versión más perfecta, exitosa o valiente intentando hacer ver de uno mismo una cara que no es real. Tal vez no se trata de demeritar las redes sociales, sino de aprender a usarlas correctamente y recordar que la vida no tiene filtros y que el valor de una experiencia no depende de los 'likes' que recibe.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.