Cartas al director

'Scroll' y olvido

Marina Nido

Donostia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:34

En plena era digital, nos hemos acostumbrado a consumir contenido sin pensar en lo que queda después. Los que nacimos entre finales de los 90 y principios de los 2000 crecimos entre dos mundos: el de los juegos de siempre –los cromos, la comba...– y el de la tecnología que ya empezaba a irrumpir. Aún usábamos diccionarios de papel y esos momentos, aunque simples, se quedaban grabados en nuestra memoria. Hoy, en 2025, estamos atrapados en la inmediatez: TikTok y otras redes nos roban horas de nuestras noches, horas que al día siguiente ni recordamos. Hace poco, hablando con amigas, nos dimos cuenta de que esta forma de vivir nos está robando algo fundamental: la nostalgia. ¿Qué quedará de esos momentos fugaces que consumimos sin parar?

Tal vez por eso nos aferramos a lo 'vintage', buscando recuperar ese tiempo auténtico que deja recuerdos reales, no solo rastros en la pantalla. Nos engañamos pensando que no tenemos tiempo, pero son nuestros teléfonos los que nos absorben. Y seguimos haciendo 'scroll, olvidando poco a poco cómo era vivir para recordar.

