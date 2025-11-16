Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
FOTOLIA

Hacer nada

María Puente Izquierdo

Periodista

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Recuerdo la llegada de los primeros 'realities' a la televisión y los 'castings' para aspirantes. Era habitual que se describieran a sí mismos, con una ... vehemencia cercana al paroxismo, como personas extremadamente activas, incapaces de estar ni un minuto sin hacer nada. Y lo decían con la convicción de que ese era el elemento clave para conseguir la idoneidad concursal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  8. 8 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Yakarta y el día que Franco nos salvó del examen del Platero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hacer nada

Hacer nada