Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Furor 'influencer' por la salud

María Puente Izquierdo

Periodista

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Creatina, ¿sí o no? Me lo estoy pensando. Quien utilice las redes sociales y vea la cantidad de profesionales del ámbito sanitario y deportivo que ... recomiendan tomar creatina para aumentar la fuerza muscular, la memoria, fortalecer los huesos, reducir azúcar en sangre y pérdida muscular asociada al envejecimiento, bajar el colesterol, mejorar el sueño y el ánimo, etcétera, estará pasando por el mismo dilema. Quienes así lo aconsejan no son personas indocumentadas, sino profesionales como el cardiólogo Aurelio Rojas, al que siguen 969.000 personas en Instagram, la farmacéutica Helena Rodero, con 1.300.000 followers o el gastroenterólogo Facundo Pereyra, con 1.800.000 followers, por citar alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  7. 7

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  8. 8

    «Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10

    Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Furor 'influencer' por la salud

Furor &#039;influencer&#039; por la salud