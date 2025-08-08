Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

La otra cara de la comida

Maria Meya Vidal

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:13

La relación con la comida no siempre es saludable. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón se han convertido en un problema creciente entre la gente joven. A menudo, influenciados por los estándares de belleza impuestos en las redes sociales y la presión social, muchos adolescentes desarrollan estos trastornos que no solamente afectan a su cuerpo, sino también su salud mental. Es urgente que se tomen medidas para prevenirlos, ofreciendo educación sobre hábitos alimentarios saludables y apoyando a quienes luchan contra estos trastornos. La sociedad debe ser más consciente de los efectos negativos que pueden tener las imágenes ideales de belleza en los jóvenes y promover un entorno más inclusivo y saludable.

