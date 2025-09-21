Comenta Compartir

Quisiera expresar mi desacuerdo con la futura prohibición de fumar en terrazas. No pongo en duda los riesgos del tabaco, pero considero que esta medida ... resulta desproporcionada y poco coherente. Fumar en un espacio abierto no supone la misma exposición que hacerlo en un lugar cerrado y parece más una persecución al fumador que una política de salud equilibrada. Lo que más sorprende es la diferencia de trato respecto al alcohol. Beber en presencia de niños está socialmente aceptado, a pesar de que el alcohol provoca graves problemas de salud y sociales. Sin embargo, no se plantean restricciones similares en terrazas, parques o celebraciones públicas. Además, mientras en las cajetillas de tabaco se incluyen fotografías impactantes como advertencia, las botellas de bebidas alcohólicas exhiben etiquetas atractivas, como si se tratara de un producto inofensivo. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio? Si realmente se busca proteger la salud y prevenir adicciones, lo justo sería exigir advertencias gráficas también en las bebidas alcohólicas. No defiendo el tabaco, pero sí la coherencia y la equidad. No se puede demonizar solo a los fumadores mientras se normaliza y hasta se celebra el consumo de alcohol, que provoca consecuencias iguales o más graves.

