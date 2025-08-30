Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

La indiferencia

María Domercq

Donostia

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:02

Elie Wiesel, Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, afirmó que «lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia». Durante la ... Segunda Guerra Mundial, el silencio y la pasividad internacionales costaron millones de vidas. Más allá del miedo, la indiferencia colectiva consolidó el totalitarismo. Hannah Arendt definió esta actitud como «la banalidad del mal», señalando cómo la obediencia acrítica y la delegación moral normalizaron el horror y facilitaron el genocidio. Hoy, algo similar ocurre ante al genocidio en Gaza. A diferencia del nazismo, hoy la información circula en tiempo real, pero la hiperconectividad no ha generado respuestas proporcionales. EE UU, antes defensor de derechos humanos, muestra un declive moral al priorizar intereses estratégicos sobre la justicia. La dimisión de ministros en Países Bajos es valiosa, pero insuficiente. Europa debe asumir un rol activo y responsable y liderar acciones en contra de la masacre y la hambruna. Ante estas crisis, es esencial la participación política y la reflexión ética de todos los ciudadanos para prevenir la tiranía y la deshumanización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La indiferencia