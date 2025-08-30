Comenta Compartir

Elie Wiesel, Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, afirmó que «lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia». Durante la ... Segunda Guerra Mundial, el silencio y la pasividad internacionales costaron millones de vidas. Más allá del miedo, la indiferencia colectiva consolidó el totalitarismo. Hannah Arendt definió esta actitud como «la banalidad del mal», señalando cómo la obediencia acrítica y la delegación moral normalizaron el horror y facilitaron el genocidio. Hoy, algo similar ocurre ante al genocidio en Gaza. A diferencia del nazismo, hoy la información circula en tiempo real, pero la hiperconectividad no ha generado respuestas proporcionales. EE UU, antes defensor de derechos humanos, muestra un declive moral al priorizar intereses estratégicos sobre la justicia. La dimisión de ministros en Países Bajos es valiosa, pero insuficiente. Europa debe asumir un rol activo y responsable y liderar acciones en contra de la masacre y la hambruna. Ante estas crisis, es esencial la participación política y la reflexión ética de todos los ciudadanos para prevenir la tiranía y la deshumanización.

