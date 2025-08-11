Comisiones bancarias

Comenta Compartir

Hace unos días en un informativo de televisión abordaron el tema del incremento de costes de comisiones de los bancos, que podían llegar al 20%. ... Me quedé perpleja. No entiendo que cada vez se despida a más trabajadores de la banca, que cada vez tengamos menos personas que nos atiendan y menos cajeros. Para realizar alguna gestión nos obligan a ir a la sucursal a la hora que ellos consideran. Es nuestro dinero y especulan con él, el servicio ha desaparecido: las gestiones podemos hacerlas vía on line –o nos obligan a hacerlas–. ¿A qué vienen esas subidas de comisiones si cada vez hacen menos? Sus beneficios se han incrementado y no quieren pagar impuestos –que al menos en algo nos revertiría–. Como siempre pagan las consecuencias los que menos tienen, porque los que tienen dinero ya llegarán a acuerdos con su entidad para no abonarlas. Por favor, Facua, Ocu, despachos de abogados... el que pueda hacer que lo haga, esto es un atropello.

