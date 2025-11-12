Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El diablo

Desde aquí invito a la rebelión: no podemos ser corderos en el matadero de internet

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:14

Los insultos que yo les chillo a los androides que me atienden por teléfono me gustaría decírselos a los sinvergüenzas que han destruido la comunicación ... entre seres humanos y la han sustituido por robots de voces fantasmales, que te dicen: si quieres hablar con tu tatarabuelo que se murió de hambre, pulsa 1; si quieres hablar con tu abuela que también se murió de hambre, pulsa 2; si quieres hablar con tu padre que es muerto reciente y no se murió de hambre de milagro, pulsa 3. Y si quieres morirte tú de asco y de rabia ahora mismo, pulsa 4. Para mí todo esto es neofascismo, vaticinado por el gran escritor judío Franz Kafka. Es insoportable llamar a cualquier administración pública. Si emergiera un partido político que prometiese la eliminación de servicios telefónicos de robots y la obligación de contratar telefonistas amables y empáticos, yo le votaba ahora mismo.

