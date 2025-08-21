Bosques cuidados

Comenta Compartir

En la búsqueda de algún responsable de estos pavorosos incendios, hay quien señala a los incendiarios. Pero el incendiario es únicamente el actor que prende ... el fuego, en unos bosques sobre los que desde hace décadas no se realiza ningún trabajo de mantenimiento. En unos montes bien gestionados, los incendios no tendrían esta magnitud. Además, el cambio climático está con nosotros y por mucho que actuemos contra él, quedan décadas de convivencia con estas altas temperaturas y con un nuevo clima cambiante y desconocido. Se hace necesario un acuerdo político, técnico y científico entre administraciones y propietarios del monte, públicos y privados, para dar con una solución. Siempre habrá incendiarios, pero en un bosque cuidado las consecuencias de los incendios serían mucho menores.

