Bosques cuidados
Manuel Vargas Ramírez
Donostia
Jueves, 21 de agosto 2025, 05:55
En la búsqueda de algún responsable de estos pavorosos incendios, hay quien señala a los incendiarios. Pero el incendiario es únicamente el actor que prende ... el fuego, en unos bosques sobre los que desde hace décadas no se realiza ningún trabajo de mantenimiento. En unos montes bien gestionados, los incendios no tendrían esta magnitud. Además, el cambio climático está con nosotros y por mucho que actuemos contra él, quedan décadas de convivencia con estas altas temperaturas y con un nuevo clima cambiante y desconocido. Se hace necesario un acuerdo político, técnico y científico entre administraciones y propietarios del monte, públicos y privados, para dar con una solución. Siempre habrá incendiarios, pero en un bosque cuidado las consecuencias de los incendios serían mucho menores.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.