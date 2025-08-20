Diplomacia de fantasía

Comenta Compartir

Esta semana Melania Trump ha escrito una carta a Vladímir Putin pidiéndole que acabe con la guerra y, especialmente, que deje de matar niños. Como ... si fuera tan sencillo como escribir una postal y esperar que el Kremlin recapacite con un suspiro. Pero lo más curioso no es la carta en sí, sino la sensación de 'déjà vu' que provoca. Y es que no puedo evitar recordar un episodio de 'Las Chicas de Oro' donde Rose Nylund, la entrañable e ingenua mujer de St. Olaf, le escribe una carta a Mijaíl Gorbachov pidiéndole que termine con la Guerra Fría. Lo de Rose era comedia. Una sátira sobre cómo las buenas intenciones, aunque nobles, no bastan para resolver conflictos geopolíticos. Pero lo de Melania... ¿es parodia o simplemente pérdida de contacto con la realidad? Comparar estas dos cartas es casi inevitable. Ambas parten de una lógica infantil: que el mal en el mundo puede detenerse con palabras amables y un sello postal. Solo que una estaba escrita para hacernos reír, y la otra pretende que la tomemos en serio. La diferencia fundamental es que Rose sabía que vivía en un mundo paralelo, Melania, aparentemente, no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión