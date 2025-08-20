Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Diplomacia de fantasía

Manuel Quintana

Donostia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:01

Esta semana Melania Trump ha escrito una carta a Vladímir Putin pidiéndole que acabe con la guerra y, especialmente, que deje de matar niños. Como ... si fuera tan sencillo como escribir una postal y esperar que el Kremlin recapacite con un suspiro. Pero lo más curioso no es la carta en sí, sino la sensación de 'déjà vu' que provoca. Y es que no puedo evitar recordar un episodio de 'Las Chicas de Oro' donde Rose Nylund, la entrañable e ingenua mujer de St. Olaf, le escribe una carta a Mijaíl Gorbachov pidiéndole que termine con la Guerra Fría. Lo de Rose era comedia. Una sátira sobre cómo las buenas intenciones, aunque nobles, no bastan para resolver conflictos geopolíticos. Pero lo de Melania... ¿es parodia o simplemente pérdida de contacto con la realidad? Comparar estas dos cartas es casi inevitable. Ambas parten de una lógica infantil: que el mal en el mundo puede detenerse con palabras amables y un sello postal. Solo que una estaba escrita para hacernos reír, y la otra pretende que la tomemos en serio. La diferencia fundamental es que Rose sabía que vivía en un mundo paralelo, Melania, aparentemente, no.

